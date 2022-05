Führungswechsel in den beiden Bildungseinrichtungen des Erzbistums Paderborn in Hardehausen

Als Leiter des Bereichs Pastorale Dienste im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn führte Monsignore Dr. Michael Bredeck am Samstag die vier Führungskräfte des Erzbistums in einem Gottesdienst in ihre Ämter ein. Nach Grußworten in der Kirche gab es ein Begegnungsfest im Kreuzgang des ehemaligen Zisterzienserklosters.

Wie berichtet, wurde die Leitung der beiden Bildungseinrichtungen neu besetzt und mit Pastor Dr. Peter Jochem ein Geistlicher Rektor für beide Einrichtungen eingesetzt, nachdem Monsignore Uwe Wischkony als Leiter der Landvolkshochschule und Pfarrer Stephan Schröder als Direktor des Jugendhauses auf andere Stellen im Erzbistum Paderborn gewechselt sind.

Segen empfangen und Segen sein

Im Gottesdienst sprach Monsignore Dr. Michael Bredeck nach der Predigt ein Segensgebet über die vier neuen Leitungsverantwortlichen. Der gemeinsame Segen bringe zum Ausdruck, dass es darauf ankomme, die eigenen Begabungen einzubringen und zugleich in der je eigenen Verantwortung zusammen zu wirken, erläuterte Domkapitular Bredeck. Er überreichte zudem allen vier Leitungsverantwortlichen eine Klosterleuchte, die er an der Osterkerze entzündete. Damit verband er den Wunsch, dass in gemeinsamen Besprechungen die Gegenwart Jesu Christi aufleuchte.

Landvolkshochschule und Jugendhaus Foto: Die Landvolkshochschule Hardehausen ist eine Erwachsenenbildungsstätte in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn. Die Angebote wenden sich an alle gesellschaftlichen Gruppen, denen die Gestaltung des ländlichen Raumes ein Anliegen ist. Die Bildungsangebote gliedern sich in die Fachbereiche Mensch und Familie, Agrar und Politik, Spiritualität und Landpastoral, Arbeit und Beruf, Gesundheit und Bewegung sowie Kreativität und Kultur.



Das Jugendhaus Hardehausen ist seit 1945 geistliches Zentrum für die Jugend- und Jugendbildungsarbeit des Erzbistums Paderborn. Der bischöfliche Auftrag, geistliches Zentrum für die Jugendarbeit des Erzbistums zu sein, umfasst die Bereiche Glaube, Kultur, Schöpfungsverantwortung, Orientierung und Evangelisierung. In einem eigenen Online-Beitrag auf dem Wir-Portal des Erzbistums Paderborn wird über die Veränderungen, die neue Leitungsstruktur sowie Planungen für die Zusammenarbeit informiert. ...

Monsignore Dr. Bredeck überbrachte die Segenswünsche von Erzbischof Hans-Josef Becker und Generalvikar Alfons Hardt. In seinem Grußwort kennzeichnete er Hardehausen als einen besonderen spirituellen Ort, der weit in die Region und ins Erzbistum Paderborn ausstrahle. Er rief die vier neuen Leitungsverantwortlichen dazu auf, einen gemeinsamen Weg zu gehen, „in dem die Unterschiede immer etwas kleiner als die Gemeinsamkeiten sind“.

Bredeck bat darum, sich aus der jeweiligen Perspektive und Zuständigkeit in den Dienst des gesamten spirituellen Ortes Hardehausen zu stellen. Es komme darauf an, den spirituellen Ort gemeinsam zu gestalten und zu profilieren, „das, was hier lebt, kontinuierlich und spürbar weiterzuentwickeln“.

Hardehausen als Ort der Inspiration

In den Grußworten des Landrats des Kreises Höxter, Michael Stickeln, des Bürgermeisters der Stadt Warburg, Tobias Scherf, von Vertreterinnen und Vertreter des BDKJ Diözesanverbandes Paderborn, des Kuratoriums und des Freundeskreises der Landvolkshochschule, des Teams des Jugendhauses, der Landvolkshochschule sowie der Mitarbeitervertretung wurde betont, dass Hardehausen mit seinen beiden vom Erzbistum Paderborn getragenen Einrichtungen ein Ort der Inspiration sei.

Hardehausen wurde als Ort der Freiheit, der Entfaltung, des Gesprächs, der Vergewisserung, der Orientierung, des Wachstums sowie der Begegnung gekennzeichnet. Den neuen Leitungsverantwortlichen wurde eine gute Zusammenarbeit sowie eine gute Hand und ein wacher Blick gewünscht. Nach den Grußworten waren die Gäste zu einem Kennenlern- und Begegnungsfest in den Kreuzgang des ehemaligen Zisterzienserklosters eingeladen.

Visionen für Hardehausen

„Ich möchte dazu beitragen, dass Hardehausen ein Ort bleibt, an dem Menschen dem menschgewordenen Gott begegnen können“, erklärt Dr. Peter Jochem als Geistlicher Rektor beider Einrichtungen. „Vor allem ist mir wichtig, dass Mensch Selbstbewusstsein im Glauben erlangen, dass sie lernen, zum Glauben zu stehen“, bekräftigt Dr. Jochem.

Für den neuen Direktor des Jugendhauses Hardehausen, Benedikt Hebbecker, ist wichtig, dass Hardehausen ein Ort für Menschen auf der Suche ist und sich mit diesen gemeinsam auf den Weg zu machen: „Hier soll sich jede und jeder willkommen fühlen und Kirche erleben: Als einen Ort, der etwas ausstrahlt. Der mich zum Staunen bringt. Wo ich in frei bin.“

„ Wir ermutigen Menschen, das Leben auf dem Land mitzugestalten. “ Barbara Leufgen, Direktorin der Landvolkshochschule Hardehausen

Barbara Leufgen, neue Direktorin der Landvolkshochschule, erinnert an das Leitwort des von ihr geleiteten Hauses: „Wir ermutigen Menschen, das Leben auf dem Land mitzugestalten.“ Als große Vision für diesen Ort sehe sie „die Chance, dass wir als Landvolkshochschule und Jugendhaus mit dem Priester vor Ort noch intensiver zusammenarbeiten können, wir können Kompetenz bündeln, um Menschen generationsübergreifend zu erreichen.“