Landwirte öffnen in Warburg den Erntedankmarkt

Start in der Stadthalle ist mit einem ökumenischen Gottesdienst

Warburg

Nach zweijähriger Corona-Pause öffnet am Sonntag, 9. Oktober, in der Warburger Stadthalle der 32. Erntedankmarkt. Genuss, Regionalität und Nachhaltigkeit sollen dabei im Vordergrund stehen, teilt der Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband in einer Presseerklärung mit. Bei der jüngsten Auflage des Marktes im Jahr 2019 kamen mehr als 6000 Besucher.

Bearbeitet von Jürgen Vahle