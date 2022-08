Lastwagen fährt in Warburg in wartenden Opel

Verletzt wurde eine 53-Jährige bei einem Unfall in Warburg. Sie wartete in ihrem Opel Meriva an einer Ampel, als ein Lastwagen in ihr Auto fuhr.

Der LKW fuhr auf einen wartenden Opel Meriva auf. Die 53-Jährige Opel-Fahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und in einem Krankenhaus ambulant medizinisch versorgt.

Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall am Montag um 13.40 Uhr auf der B7. Ein 43-Jähriger war mit seinem Lastwagen auf der B7 in Warburg in Richtung Ossendorf unterwegs. Auf Höhe der Ampelkreuzung zur Landfurt fuhr er auf einen dort wartenden Opel Meriva auf.

Durch den Aufprall wurde das Auto in den Kreuzungsbereich geschoben. Beide Fahrzeuge kamen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die 53-Jährige Opel-Fahrerin wurde durch den Aufprall verletzt. Sie wurde in einem Krankenhaus ambulant medizinisch versorgt.

An dem Opel wurde das gesamte Fahrzeugheck stark eingedrückt. Auch der Lastwagen wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geführt.