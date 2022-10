Lastwagenfahrer flüchtet nach Zusammenstoß in Warburg

Nach einer leichten Kollision zwischen zwei Lastwagen-Zügen in Warburg sucht die Polizei nach einem der beiden Fahrzeuge, das nach dem Zusammenstoß weitergefahren war. Ermittelt wird wegen Unfallflucht.

Der Zusammenstoß hatte sich bereits am Dienstag, 27. September, ereignet, teilte die Polizei mit. Um 9.15 Uhr war der Fahrer eines aus Dortmund stammenden Lastwagen-Gespanns von der B7 aus Richtung Ossendorf kommend an der Kreuzung nach links in die Landfurt eingebogen. Dort kam ihm ein anderer, derzeit noch unbekannter Lastwagen entgegen.

Auf Höhe der Kurve sei dieser leicht auf seine Fahrbahn geschwenkt, sodass die jeweils linken Außenspiegel aneinander gestoßen seien. Hierbei verloren beide Fahrzeuge die Plastikabdeckungen der linken Außenspiegel.

Der unbekannte Lastwagen-Fahrer sei danach weiter gefahren zur Kreuzung B7 und dort rechts in Richtung Ossendorf abgebogen. Es soll sich um einen LKW der Marke Daimler-Benz in dunkelgrün gehandelt haben. Die Ermittler der Polizei Höxter hoffen auf Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/9620.