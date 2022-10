Lastwagenfahrer stirbt auf A44-Parkplatz

Auf dem Rasthof an der A44-Anschlussstelle Breuna hat sich am Donnerstagabend ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Am Rasthof Breuna zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatten zwei Lkw-Fahrer dort die Auflieger ihrer Sattelzüge getauscht. Während einer der Fahrer, ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Burgenland, anschließend gegen 22.20 Uhr losfuhr und an der Einmündung zur Landstraße verkehrsbedingt anhalten musste, war der andere Fahrer noch im Begriff, den Auflieger an seine Zugmaschine anzukuppeln.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Sattelzug des 37-Jährigen aus dem Landkreis Kleve dabei jedoch ins Rollen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der 37-Jährige beim Versuch, in das Zugfahrzeug des rollenden Sattelzuges zu gelangen, zwischen die beiden Fahrzeuge. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass für ihn letztlich jede Hilfe zu spät kam und er noch am Unfallort verstarb. Der andere Fahrer erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an. Ein Gutachter ist mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt worden und hat bereits am Donnerstagabend an der Unfallstelle seine Arbeit aufgenommen, berichtet die Polizei weiter. Zudem wurde der Sattelzug des 37-Jährigen für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.