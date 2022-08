Warburger „Lauschangriff“ startet in Schmallenberg

Warburg/Schmallenberg

Der „Lauschangriff“ ist weiter auf Expansionskurs. Kleine und große Agenten können nicht nur in Warburg und in Arnsberg auf Tour gehen, sondern ab diesem Samstag auch in Schmallenberg. Dort gilt es, dem international bekannten Brandstifter Fritz April, auch „Feuerteufel“ genannt, das Handwerk zu legen, der in Schmallenberg Brandbomben versteckt hat und die historische Stadt niederbrennen will.

Von Alice Koch