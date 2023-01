Neblig-kühles Wetter herrscht auf dem Petersdom in Rom, als der Sarg von Benedikt XVI. herangetragen wird. Die Stimmung ist gedrückt, dann fangen zehntausende Gläubige an zu klatschen. Unter ihnen ist Jan Tillmann aus Warburg-Germete.

Wie berichtet, weilt Tillmann gerade zufällig in Rom. Der Lehrer am Gymnasium Marianum in Warburg, der regelmäßig Pilgerfahrten für Jugendliche und Erwachsene aus dem Erzbistum Paderborn organisiert, erlebt die Trauerzeremonie für den emeritierten Papst mit. Bereits am Montag und Dienstag hatte der Germeter am aufgebahrten Leichnam im Petersdom gebetet.