Neubau: Lidl kann Pläne in Warburg umsetzen

Der Discounter Lidl kann seine Planung, einen neuen Markt am Paderborner Tor zu bauen, wohl fortsetzen. Der Bauausschuss hat am Dienstag mit großer Mehrheit grünes Licht für die weiteren Planungsschritte gegeben.

Dass der Rat am 2. Februar anders entscheidet, ist unwahrscheinlich. Discounter Lidl will in Warburg sein bestehendes Verkaufsgebäude am Paderborner Tor abreißen und es anschließend deutlich größer und an einem neuen Standort auf dem Gelände neu errichten lassen. Von bislang 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche soll es hoch auf 1500 Quadratmeter gehen.