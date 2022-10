Liebeserklärung an Mozart in Warburg

In der Reihe „Theater in Warburg“ wird am Dienstag, 15. November, im Pädagogischen Zentrum (PZ) das Schauspiel „Amadeus“ gezeigt. Der Vorverkauf für die Aufführung des Tourneetheaters Euro-Studio Landgraf beginnt an diesem Dienstag, 25. Oktober, im Informationscenter auf dem Neustadt-Marktplatz.

Eine Liebeserklärung an Mozart: Peter Schaffers mit internationalen Preisen ausgezeichneter „Amadeus“ ist am 15. November auf der Bühne des Pädagogischen Zentrum in Warburg zu sehen.

Wurde Mozart von dem damaligen Hofkompositeur Antonio Salieri vergiftet? Die Beantwortung dieser Frage steht im Mittelpunkt der preisgekrönten Inszenierung von Peter Shaffer. Shaffer entwickelt daraus höchst bühnengerecht einen perfekt konstruierten Thriller. In den Hauptrollen sind Marcus Abdel-Messih, Wolfgang Seidenberg und Kristin Hansen zu sehen.

Ein Pakt mit Gott

Bereits als Kind von dem Wunsch besessen, ein berühmter Musiker zu werden, hat der junge Salieri mit Gott einen „Pakt“ geschlossen. Er gelobt ihm einen moralisch einwandfreien Lebenswandel, wofür er sich als Lohn den künstlerischen Erfolg erhofft. Dies scheint in der Tat einzutreffen, da er es rasch zum Hofkapellmeister in Wien bringt. Doch dann taucht Mozart in Wien auf.

Mozarts Talent schockiert

Durch seinen Einfluss gelingt es Salieri, Mozart in Wien zu isolieren, die Aufführung seiner Werke zu verhindern, ihn schließlich in die materielle Katastrophe zu treiben. Dann setzt die von Salieri erwartete Strafe Gottes ein: Während Mozart zu unvergänglichem Ruhm aufsteigt, fällt Salieri noch zu Lebzeiten der Vergessenheit anheim. Und auch sein Versuch, wenigstens als Mörder Mozarts unsterblich zu werden, misslingt.

Talent gegen Genie

In ineinander übergehenden, bilderbogenartigen Episoden, in denen die Musik Mozarts eine wichtige Funktion hat, zeigt Shaffer in seiner mit vielen internationalen Theaterpreisen ausgezeichneten weltweit gefeierten Liebeserklärung an Mozart und seine Musik den immerwährenden Kampf des Talents gegen das Genie, des Mittelmäßigen gegen das Absolute.

Das Schauspiel ist am Dienstag, 15. November, um 20 Uhr im PZ zu sehen. Karten gibt es ab diesem Dienstag, 25. Oktober, im Info-Center auf dem Neustadt-Marktplatz.