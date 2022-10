Lions-Kalender ist bald in Warburg zu kaufen

Auch in diesem Jahr können die Kalender wieder ab dem 2. November am Info-Center auf dem Neustadt-Marktplatz, dem Raiffeisenmarkt in Warburg, bei der Blumenhandlung Ortwein, der Hauptstelle der Vereinigten Volksbank in Warburg, dem Seniorenzentrum St. Johannes, der Verbund-Volksbank OWL Warburg und der Firma Drawe Büropartner erworben werden. Einige Exemplare sind auch in den Filialen der Vereinigten Volksbank in Borgentreich und Willebadessen erhältlich.

„Wir sind stolz darauf, auch in diesem schwierigen Jahr diese Aktion für den guten Zweck durchzuführen können“, berichten Dr. Christoph Konermann, Präsident des Lions-Clubs Warburg und Rainer Kost, der im Clubs für die Organisation der Aktion verantwortlich ist. „Es freut uns sehr, dass wir auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder auf die Unterstützung vieler Sponsorinnen und Sponsoren bauen können. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und spiegelt das soziale Engagement der Firmen und der Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Region wider. Für diese notwendige Unterstützung sind wir sehr dankbar.“

Es ist der Reiz, etwas Gutes tun zu können und dabei gleichzeitig die Chance zu haben, einen der wertvollen Preise zu gewinnen, die den Erfolg des Kalenders ausmachen, dessen sind sich die beiden sicher. „In den vergangenen Jahren konnten wir insgesamt über 150.000 Euro für den guten Zweck erlösen und eine noch höhere Summe an Preisen dank unserer Sponsoren zur Verfügung stellen“, so die Organisatoren, „und wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr beim Reinerlös die Schallmauer von 20.000 Euro durchbrechen werden“, ergänzen sie.

Hauptpreis ist eine Reise

Der vom Lions-Club Warburg und dem Helios Klinikum Warburg gestiftete Hauptpreis ist eine Reise im Wert von 1500 Euro. Neben diesem Hauptpreis verstecken sich aber noch weitere Reisegutscheine sowie wertvolle Sachpreise wie etwa ein Überraschungsmenu im Restaurant „Balthasar“ in Paderborn, Ballonfahrten oder ein halbes Schwein im Kalender.

Weitere besondere Preise sind eine 1/4 Unze Gold und ein Flug mit einem Ultraleicht-Flugzeug. Hinzu kommen wertvolle Einkaufs- und Restaurantgutscheine.

6000 Exemplare im Verkauf

Der Erlös der Aktion ist wie immer für soziale und kulturelle Projekte in Warburg und im Umland – aber auch darüber hinaus – vorgesehen. „Wir sind zuversichtlich, dass der Kalender auch 2022 wieder rasch ausverkauft sein wird“, so Dr. Konermann.

Es gelangen maximal 6000 Exemplare zum Preis von 5 Euro in den Verkauf. Zu gewinnen gibt es mehr als 100 Preise mit einer Gewinnsumme von insgesamt etwa 14.000 Euro.