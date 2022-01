Lödige wächst um 30 Prozent

So helfen die automatischen Logistiksysteme sowie die platzsparenden Güteraufzüge von Lödige Industries etwa in Warenlagern und Frachtterminals an Flughäfen dabei, die wachsenden Sendungsmengen zu bewältigen. Hunderte von Anlagen seien 2021 in Europa, Asien, dem mittleren Osten sowie Nordamerika in Betrieb genommen worden.

Weiterer Schwerpunkt waren im vergangenen Jahr erneut Autoaufzüge und automatische Parksysteme, die der Parkraumknappheit in den Städten entgegenwirken. Neben dem größten automatischen Parksystem Deutschlands für den neuen Mizal-Campus in Düsseldorf mit 285 Stellplätzen hat Lödige eine große Anlage in Sydney für fast 330 Fahrzeuge fertiggestellt. Zusätzlich zu noch laufenden Projekten in Europa und den USA konnten weitere Aufträge in Deutschland und der Schweiz gewonnen werden, die in diesem Jahr umgesetzt werden. Auch in der Produktionslogistik – unter anderem für die Automobilindustrie – sind Lödige zufolge vermehrt Fördersystem-Lösungen gefragt. Bei namhaften Herstellern von Pkw, Lkw und Bussen in Europa – darunter in Leipzig und Berlin – sowie den USA seien 2021 neue Projekte abgeschlossen worden.

Philippe De Backer, Vorstandschef von Lödige Industries, ist auch für 2022 zuversichtlich. Foto: Loedige

„In Zeiten global angespannter Lieferketten werden effiziente Systeme für einen optimalen Fluss von Waren zunehmend wichtiger. Das ist ebenso ein weltweiter Trend, wie die zunehmende Knappheit an Parkraum in urbanen Räumen. Unsere Lösungen setzen hier an und unterstützen Kunden weltweit dabei sich geänderten Anforderungen flexibel anpassen zu können. Daher blicken wir trotz aller Unwägbarkeiten in Verbindung mit der Pandemie mit viel Optimismus ins neue Jahr und erwarten in 2022 eine weiterhin zunehmende Nachfrage“, sagte Lödige-Industries-Vorstandschef Philippe De Backer.

Lödige hat Niederlassungen weltweit. In Paderborn arbeiten 160 Mitarbeiter, in Warburg-Schwerfede 230.