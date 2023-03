Zahl der Einsätze steigt für den Löschzug Warburg

Die Einsatzkräfte des Löschzuges Warburg sind in den vergangenen drei Jahren zu 518 Einsätzen gerufen worden. Die Zahl der Alarmierungen steige stetig, sagt Löschzugführer Tobias Berendes.

Der Löschzug Warburg blickte bei der Jahreshauptversammlung auf die Jahre 2020, 2021 und 2022 zurück.

„Lange war das in dieser Form nicht möglich“, sagte Löschzugführer Tobias Berendes mit Blick auf die Pandemie, die die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen gestellt habe.

Feuerwehrhaus auf neuesten Stand gebracht

Erneuter Organisationsaufwand sei mit Beginn des Krieges in der Ukraine auf die Feuerwehr zugekommen. Der mögliche Gas-Mangel und die Gefahr von Blackouts bei der Stromversorgung hätten die Planung von Gegenmaßnahmen erfordert.

„Im Feuerwehrhaus Warburg wurde die Notstromversorgung auf aktuellen Stand gebracht. IT-Spezialisten der Hansestadt haben die Telefonanlage sowie die IT-Ausstattung im Feuerwehrhaus auf aktuellen Stand der Technik gebracht“, nannte Tobias Berendes einige Beispiele.

Vorbereitungen für Großeinsätze

Auch auf größere Flächenlagen sei die Wehr nun besser vorbereitet: Der Aufenthalts- und Besprechungsraum im ehemaligen Rettungsdienstbereich sei als Raum für die örtliche Einsatzabteilung eingerichtet worden. Löschzugführer Tobias Berendes: „Das ist wichtig, wenn zum einen die örtliche Einsatzabteilung der Feuerwehr Warburg, aber auch der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Hansestadt Warburg hier im Feuerwehrhaus die Arbeit aufnehmen müssen.“

Rückblick auf drei Jahre

Beim Rückblick machte der Löschzugführer deutlich, dass die Einsätze von einfachen und übersichtlichen Lagen bis hin zu hochkomplexen Einsatzlagen reichen. Tobias Berendes: „Hier wird den Führungs- und Einsatzkräften alles erdenkliche Fachwissen sowie die nötige Organisation abverlangt.“

2020 rückten die Ehrenamtliche zu 153 Einsätzen aus, im Jahr 2021 wurden sie insgesamt 165 Mal alarmiert. Im Jahr 2022 wurde der Löschzug Warburg zu 202 Einsätzen gerufen.

Von diesen 518 Alarmierungen innerhalb von drei Jahren wurde der gesamte Löschzug 394 gerufen, 124 Einzelalarmierungen gab es für die Sonderfahrzeuge wie Drehleiter, Tanklöschfahrzeug, Rüstwagens sowie Gerätewagen Logistik.

Der Löschzug Warburg komme so auf eine Einsatzdauer von 1.101,98 Stunden. „Hinzu kommen zusätzliche Stunden für Brandsicherheitswachen, die Begleitung von St.-Martinsumzügen und sonstigen Veranstaltungen, die in den aufgeführten Stunden nicht enthalten sind“, erläuterte Berendes.

„ Leider denken viele Bürgerinnen und Bürger, dass es in der Kernstadt eine Berufsfeuerwehr gibt. “ Tobias Berendes

Mit Blick auf die Personalllage wünschte sich der Löschzugführer, mehr Transparenz zu schaffen: „Leider denken viele Bürgerinnen und Bürger, dass es in der Kernstadt eine Berufsfeuerwehr gibt.“

Derzeit bringen sich 41 aktive Einsatzkräfte im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten aktiv ehrenamtlich ein. Drei weitere Einsatzkräfte, die in Warburg arbeiten, verstärken derzeit das Team über die Tagesalarmgruppe.

Beförderungen

Viele Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges haben sich in den vergangenen drei Jahren fortgebildet. Und so gab es auch zahlreiche Beförderungen.

In 2020 wurden befördert: Martin Freitag (Feuerwehrmann), Stefan Heinemann (Oberfeuerwehrmann), Ursula Dalhoff (Hauptfeuerwehrfrau), Florian Bäumer (Unterbrandmeister), Franz Bäumer (Brandmeister), Maik Menne (Oberbrandmeister).

In 2021 wurden befördert: Niklas Kluge und Leon Vorschütz (Feuerwehrmannanwärter), Maximilian Potratz und Thomas Zimmermann (Oberfeuerwehrmann), Patrick Engelbracht (Oberbrandmeister) und Florian Mantel (Hauptbrandmeister).

Im Jahr 2022 sind Denise Wille, Melissa Jochheim und Walid Ayoub neu in den Löschzug aufgenommen worden (Feuerwehrfrauanwärterin/Feuerwehrmannanwärter). Zum Feuerwehrmann wurde Leon Vorschütz befördert. Muhamet Slatina wurde zum Oberfeuerwehrmann ernannt. Nach bestandenem Gruppenführer-Lehrgang wurde Christian Mantel zum Brandmeister befördert. Zum Oberbrandmeister wurde Franz Bäumer junior befördert. Tobias Berendes ist nun Brandoberinspektor.

Ehrungen

Auch zahlreiche Ehrungen wurden ausgesprochen. In 2021 erhielten Andreas Floren und Jens Vogt das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre wurde Marc Engemann geehrt.

Bernd Grundkötter und Heinrich Engemann sind für 50 Jahre aktive Zugehörigkeit in der Feuerwehr geehrt worden (von links): der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Markus Müller, Löschzugführer Tobias Berendes, Löschzugführer a.D Bernd Grundkötter, Heinrich Engemann, Jürgen Rabbe, Leiter der Feuerwehr Warburg, sowie Andreas Floren, stellvertretender Einheitsleiter. Foto: Löschzug Warburg

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Kranz für 50 Jahre erhielten Hans-Dieter Berendes, Heinrich Engemann, Bernd Grundkötter, Winfried Müller, Rudolf Ryll, Heinz-Jürgen Scholz und Gerhard Weiland. Sie gehörten zu den Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr.

In 2022 sind die Kameraden Markus Müller und Andreas Floren auf der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet worden.

Ehrenamtliche besuchen Seminare

Auch Seminare auf Stadt- und Kreisebene wurden absolviert: Florian Bäumer (ABC-Grundlagen), Niklas Kluge, Muhamet Slatina, Leon Vorschütz, Denise Wille, Melissa Jochheim (Truppmann Modul I), Niklas Kluge, Muhamet Slatina und Leon Vorschütz (Truppmann Modul II), Daniela Heinemann, Stefan Heinemann, Maximilian Potratz und Leon Vorschütz (Maschinisten-Lehrgang), Hans-Dieter Berendes, Niklas Kluge, Wilhelm König, Christian Mantel, Florian Mantel, Maximilian Potratz, Pascal Vögeling und Leon Vorschütz (Halligan-Tool und Zieh-Fix), Daniela Heinemann, Maximilian Potratz und Leon Vorschütz (Truppführer-Lehrgang), Muhamet Slatina und Leon Vorschütz (Funk- und Kartenkunde), Leon Vorschütz (Atemschutzgeräteträger), Waldemar Friesen, Florian Mantel, Christian Mantel, Florian Henschen und Jürgen Rabbe (Drehleitermaschinist).

Lehrgänge beim Institut der Feuerwehr

Beim Institut der Feuerwehr absolvierten den Gruppenführer-Lehrgang F III Florian Henschen, Lukas Kamfenkel, Christian Mantel und Waldemar Friesen. Florian Manten besuchte in Münster den Lehrgang Zugführer-Ausbildung F IV. Tobias Berendes und Wilhelm König absolvierten die Verbandsführer-Ausbildung F V Teil 1. Andreas Floren besuchte die Einführung in die Stabsarbeit F V Teil 2.

An der Fortbildung „DLK – Einsatztaktik“ nahmen diese Drehleitermaschinisten teil: Lukas Kamfenkel, Franz Bäumer senior, Maik Menne, Tobias Berendes, Markus Müller, Dieter Berendes, Rainer Neumaier, Marc Engemann und Andreas Floren.

Dank an Familien und Arbeitgeber

Löschzugführer Berendes bedankte sich bei allen Einsatzkräften und deren Familien, „die den Helfern rund um die Uhr 365 Tage im Jahr den Rücken freihalten.“ Und auch die Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit zum Einsatz freistellen, erwähnte er lobend: „Ohne diese Freistellung würde der ein oder andere während eines Einsatzes fehlen.“