Zur Generalversammlung des Löschzuges West der Feuerwehr Warburg konnte Einheitsführer Ralf Scholle neben den Mitgliedern geladene Gäste aus der Politik begrüßen. Darunter die Bezirksausschussvorsitzende aus Rimbeck, Anette Lages, den Bezirksausschussvorsitzenden aus Scherfede, Johannes Thonemann, und von der Leitung der Feuerwehr, Markus Müller.

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Feuerwehrleute berichtete Ralf Scholle in einem Vorwort über das abgelaufene Jahr. Danach wurde die Verlesung der Berichte des Löschzugs West durch die Schriftführer Matthias Wedemeier und Markus Grieße vorgenommen.

Es folgte der Kassenbericht, vorgelesen durch den Kassierer Frank Mehring. Einen Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr Scherfede wurde vom Jugendfeuerwehrwart Scherfede Volker Schott vorgetragen.

Im Anschluss erfolgten die Neuwahlen der Kassenprüfer. Einstimmig wurden Alexander Schmidt und Markus Floren von der Versammlung gewählt. Markus Grieße stellte seinen Posten als 2. Schriftführer zur Verfügung. Als Kandidat wurde Malte Fieseler als Unterstützung für Matthias Wedemeier vorgeschlagen und einstimmig von der Versammlung gewählt.

Insgesamt nahm Personal des Löschzugs West an 124 Einsätzen teil. Diese waren unterteilt in 49 Brandeinsätze und 75 Technische Hilfeleistung. Zuzüglich 15 Brandsicherheitswachen. Insgesamt wurden somit 329 Stunden in 2022 geleistet von insgesamt 1110 eingesetzten Kräften. Es gab mehrfach Tage mit vier und Wochen mit zehn Alarmierungen, unter anderem der Dezember mit 129 Alarmierungen forderte sehr.

1110 Einsatzkräfte leisten 329 Stunden

Die Besonderheit im Einsatzjahr 2022 war die hohe Zahl an schweren Verkehrsunfällen, meist war das Meldebild (wie P-klemmt oder des Öfteren P-klemmt2) auch tatsächlich die Lage bei Eintreffen der Rettungskräfte. Einige Male waren die Einsatzkräfte im Bereich von über acht Stunden Einsatzzeit und kurz vor dem Austausch des Personals.

Der größte Anteil der Einsätze war im sogenannten Tagesmodus (6 bis18 Uhr) zu bewerkstelligen (67 Prozent). Um dieses zu leisten, unterstützen derzeit unter anderem sechs sogenannte Tagesverfüger den Löschzug West. Diese Kameradinnen und Kameraden haben ihren Arbeitsplatz in Raum Scherfede/Rimbeck, wohnen aber in anderen Ortschaften, beziehungsweise Stadtgebieten, wo sie auch in den dortigen örtlichen Feuerwehreinheiten ihren Dienst versehen.

Unterstützung durch Tagesverfüger

Durch die Zusammenlegung für die „hoheitlichen“ Aufgaben, das heißt für den Übungs-/Einsatzdienst der Einheiten Scherfede und Rimbeck als Löschzug West, stehen für diese Herausforderungen insgesamt 31 aktive Mitglieder und eine gute feuerwehrtechnische Ausrüstung zur Verfügung.

Der neue Gerätewagen Logistik2 bei einem der zahlreichen Einsätze des Löschzugs West. Foto: Feuerwehr Warburg

Anfang 2022 wurde ein Gerätewagen Logistik2 in Dienst gestellt, welcher bereits mittels eines guten Konzeptes mehrfach eingesetzt werden konnte. Ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses am gleichen Standort ist vom Stadtrat der Hansestadt Warburg im September 2022 befürwortet worden und soll geplant in 2025 bezugsfertig sein.

Rat genehmigt neues Gerätehaus

Um den Ausbildungsstand im Löschzug West zu erhalten und zu erweitern, haben einige Kameradinnen und Kameraden an Seminaren und Lehrgängen teilgenommen. So legten Winfried Gehlhaus und Markus Grieße erfolgreich die Prüfung zum Gruppenführer ab, Stefan Pohl zum Zugführer. Markus Grieße wurde zum stellvertretenden Einheitsführer ernannt und erweitert und verstärkt somit die schon vorhandene Einheitsführung um Ralf Scholle und Frank Mikus.

Bei Lehrgängen auf Stadtebene nahmen Marlon Menke, Tobias Fuest und Noel Munoz-Efkemann erfolgreich am Truppmannlehrgang-Modul 1 (Theorie) teil.

An weiteren Lehrgängen haben erfolgreich teilgenommen:

Beim BC-Modul: Daniel Bräuer und Johannes Herbold-junior. Beim ABC-Grundlehrgang: Michael Claesgens. Beim A-Modul: Johannes Heerbold-junior, Markus Grieße und Mathias Lang. Beim Maschinistenlehrgang: Markus Grieße, Johannes Herbold-junior und Markus Heyer. Am Führerschein C: Malte Fieseler und Daniela Schott.

An folgenden Seminaren nahmen teil:

Rettungsgeräte: Frank Bellmann, Daniel Bräuer, Mathias Lang, Frank Mikus und Volker Schott; PSNV: Daniela Schott; Coach Gruppenführerlehrgang: Ralf Scholle; Strahlrohrführertraining: Malte Fieseler, Mike Eckl, Adrian Kriwet und Markus Grieße; UVV-Fahrzeuge: Winfried Gehlhaus; Atemschutznotfalltraining: Markus Grieße; Vegetationsbrandbekämpfung: Frank Mikus und Markus Grieße; Durchgang Brandsimulationsanlage: Mathias Lang, Adrian Kriwet und Mike Eckl.

37 Übungseinheiten

Insgesamt wurden 37 Übungseinheiten abgehalten. Bei 10 Übungseinheiten wurden 22 Maschinisten vom Löschzug an dem neuen Gerätewagen-Logistik2 eingewiesen. Des Weiteren waren die Revierdienste zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Ausrüstung ein fester Termin im Kalender.

Aufgrund der Pandemie konnten einige feste Termine nicht wahrgenommen werden, unter anderem die Brandschutzerziehung im Familienzentrum Scherfede. Gemeinsame Übungen unter anderem mit dem Löschzug Warburg, Nachbareinheiten sowie Einheiten aus dem angrenzenden Diemelstadt oder HSK. Es gab aber wieder Lichtblicke, als Highlight wurde wieder ein Wochenendausflug mit den Partnern der Kameradinnen und Kameraden durchgeführt, dieser ging nach Düsseldorf.

Wertvolles Gut für die Sicherheit

Grußworte der Gäste kamen vom Anette Lages und Johannes Thonemann, beide bedankten sich für die Arbeit des Löschzugs West in Scherfede/Rimbeck und sehen diese als wertvolles Gut für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der beiden Ortschaften und lobten die Jugendarbeit an diesem Standort und wünschten der Jugendfeuerwehr Scherfede weiterhin einen guten Zulauf.

Der stellv. Leiter der Feuerwehr Markus Müller bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz bei der Ausbildung.

Für 60 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit (rückwirkend aus 2021) wurde dem Mitglied der Ehrenabteilung Gregor Paal eine Anstecknadel vom Einheitsführer überreicht.

Auszeichnung für Gregor Paal

Zum Abschluss informierte Ralf Scholle die Versammlung darüber, dass in 2023 mehrere Jubiläen am Standort West anstehen: 50 Jahre Feuerwehrgerätehaus Scherfede/Rimbeck; 111 Jahre Feuerwehr in Rimbeck; 50 Jahre Jugendfeuerwehr Scherfede und 170 Jahre Feuerwehr in Scherfede.

Diese Jubiläen sollen am 3. Juni an der Mehrzweckhalle Scherfede mit einem Spiel ohne Grenzen für die Jugend, einem Feldgottesdienst und einem Dämmerschoppen gefeiert werden, zu der die Bevölkerung von nah und fern eingeladen ist.

Jubiläumsfeier am 3. Juni

Interessierte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren aus Scherfede, Hardehausen und Rimbeck sind immer willkommen, um den personellen Bestand der Feuerwehr für jetzt und für die Zukunft sicherzustellen. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail an [email protected] oder unter www.feuerwehr-warburg.de möglich.