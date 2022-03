Mahnwache gegen den Krieg

230 Teilnehmer bekunden am Montagabend in Warburg ihre Solidarität mit der Ukraine

Warburg

230 Menschen haben am Montagabend auf dem Warburger Neustadtmarkt an einer bewegenden Mahnwache für Solidarität und Frieden in der Ukraine teilgenommen. Die Regenbogenfahne der internationalen Friedensbewegung und die ukrainischen Nationalfarben prägten das Bild auf dem Platz.

Von Ralf Benner