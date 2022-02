Festkomitee: „Make FasteLOVEnd, not War“

Warburg

Auch 2022 fällt das Rosenmontagfrühstück des Meister – und Gewerbevereins Warburg aus – zum zweiten Mal in Folge. Grund ist einmal mehr die Corona-Pandemie. Das Festkomitee, das von den Ereignissen in der Ukraine überrascht wurde, hat sich nun am Pädagogischen Zentrum in Warburg, üblicherweise Veranstaltungsort des Meisterfrühstücks, getroffen, um den Titgenburger Schild in Klein an „Maxi“, den Warburger Osterhasen, zu verleihen.

Bearbeitet von Ralf Benner