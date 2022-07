Markus Moors ist neuer Scherfeder Ortsheimatpfleger 

Wegen meines Alters höre ich auf, aber auch, weil ich den Posten in guten Händen weiß“, erklärte der 85-jährige Hermann Tenge. Er selbst hatte den Vorschlag gemacht, Markus Moors, ebenfalls gebürtiger Scherfede, mit diesem Ehrenamt zu betrauen.

Werk zur Scherfeder Dorfgeschichte geplant

Der 55-jährige Diplom-Politologe und Diplom-Archivar Markus Moors sieht der Sache positiv entgegen. „Ein umfassendes Werk zur Scherfeder Dorfgeschichte ist mal wieder nötig“, sieht er eine seiner Schwerpunkte in diesem Bereich. Aber auch das anstehende Ortsjubiläum in drei Jahren wird eine Aufgabe sein, in die er involviert ist.

Vorgänger und Nachfolger haben beide ihr Abitur am Gymnasium Marianum in Warburg abgelegt und haben damit auch den Bezug zur Hansestadt. Markus Moors war seit 1994 - mit fünf Jahren Unterbrechung - bis vor kurzem im Bezirksausschuss tätig und kennt somit auch diese Arbeit gut. Er arbeitet als Kurator im Kreismuseum Wewelsburg.

„Wo finden Sie ihren Akzent und wo möchten sie tiefer einsteigen, im größten Ortsteil von Warburg haben Sie gute Möglichkeiten“, sagte Bürgermeister Tobias Scherf zum neuen Ortsheimatpfleger und weiß: „Um die Zukunft zu gestalten, müssen wir zurückblicken.“

Glücksfall für Scherfede

Dies hatte Dr. Hermann Tenge in all den Jahren mit viel Akribie getan. Am Biertisch, so berichtet er, war er an den Posten gekommen. Dank seiner vielen Lebensjahre in Scherfede, seiner Schulzeit in Warburg und auch dem Vorteil, Latein zu beherrschen, war er ein Glücksfall für die Scherfeder Ortsgeschichte. Dafür bekam er von der Stadt Warburg eine Ehrenurkunde und einen Präsentkorb durch den Bürgermeister überreicht.

Kreisheimatpfleger Werner Gorzolka hatte ein Körbchen mit heimischen Produkten aus dem Hofladen in Hagedorn und die Urkunde des Kreisheimatbundes mitgebracht. „Wir können nur Danke sagen, unsere Wertschätzung und Anerkennung kundtun“, so Gorzolka und Scherf.

Mit der offiziellen Ernennung durch Werner Gorzolka wird Markus Moors nun sein Amt als Ortsheimatpfleger in Scherfede aufnehmen. Als kleines Antrittsgeschenk gab es das Jahrbuch Höxter und ein kleines Bändchen über den Höxteraner Nordkreis sowie etwas Infomaterial.