Martin Hünemeyer zieht als Verwaltungsleiter im  Pastoralen Raum Warburg positive Zwischenbilanz

Martin Hünemeyer, Verwaltungsleiter im Pastoralen Raum Warburg, an seinem Arbeitsplatz im katholischen Pfarramt an der Kalandstraße in Warburg.

„Für mich persönlich war das gar nicht so schlecht“, resümiert der gelernte Betriebswirt, „denn so konnte ich mich direkt in Warburg einarbeiten.“ Normalerweise erfolgt zunächst eine vierwöchige Einarbeitungszeit in Paderborn, dort werden alle Verwaltungsressorts allgemein behandelt.