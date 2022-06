Warburger gewinnt Mathe-Wochenende in der Schweiz

Warburg

194 Schülerinnen und Schüler des Hüffertgymnasiums Warburg haben Mitte März am landesweiten Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teilgenommen. Elf von ihnen erhielten den 1., 2. oder 3. Preis. Der Achtklässler Simon Meier (14) aus Großeneder holte die volle Punktzahl und kam in die Auswahl für ein Mathe-Wochenende in der Schweiz.

Von Verena Schäfers-Michels