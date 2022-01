Menschenkette als Zeichen für Solidarität

Eine Menschenkette rund um die Neustadtkirche als Symbol der Solidarität der Bürgerinnen und Bürger in Warburg: Dazu lädt das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter alle Menschen für Montag, 31. Januar, ab 18 Uhr auf den Neustadtmarktplatz ein.

Aktion des Bündnisses für Demokratie und Toleranz auf dem Neustadtmarktplatz in Warburg

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter lädt nach Warburg ein. Mit einer Menschenkette soll ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität in der Gemeinschaft der Hansestadt gesetzt werden.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der angespannten Corona-Lage will das Bündnis die offene Kundgebung, die an den vergangenen beiden Montagen schon jeweils gut 130 Menschen in Warburg zusammengebracht hatte, räumlich entzerren und unter Einhaltung der Corona-Regeln neue Wege gehen.

Menschenkette soll am Montagabend Marktplatz und Kirche umschließen

In der Verantwortung für den Schutz der Solidargemeinschaft und der Gesundheit des Einzelnen wird beabsichtigt, eine Menschenkette zu bilden, die den Neustadtmarkplatz und die angrenzende Kirche umschließt. So soll ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität in der Gemeinschaft der Hansestadt durch die Teilnehmer gesetzt werden.

„Wir beobachten, dass es auf sogenannten Spaziergängen nicht mehr nur um das Demonstrieren für ein Recht auf körperliche Unversehrtheit oder die Ablehnung einer allgemeinen Impfpflicht geht. Vielmehr werden, angeheizt durch eine fast immer rechtspopulistische Instrumentalisierung, krude Gedankengüter und undemokratische Parolen als ‚Wir-sind-das-Volk‘-Meinung vertreten“, schreibt das Bündnis für Demokratie und Toleranz in einer Pressemitteilung. Umso wichtiger sei es, sich in einer starken Zivilgesellschaft und mit Augenmaß gegen diese Spaltung zu stellen.

Durch das Reichen der Hände soll die Verbundenheit und Solidarität mit den schwächsten aber auch den meistbetroffenen Menschen der Hansestadt in der Pandemie symbolisiert werden, heißt es weiter. Dazu werde das überparteiliche und überkonfessionelle Bündnis für Demokratie und Toleranz nach einer kurzen Ansprache auf dem Marktplatz die Menschenkette rund um die Warburger Neustadtkirche initiieren.

Masken und Schals als Abstandshalter

Um coronakonform Abstände einzuhalten und dennoch die Menschenkette für Zusammenhalt schließen zu können, werden alle Teilnehmer gebeten, neben ihren Masken auch Schals, Tücher oder ähnliches mitzubringen, die als Abstandhalter genutzt werden können.

Die Veranstaltung ist nach Angaben des Bündnis‘ für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter ordnungsgemäß angemeldet.