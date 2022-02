Mercedes-Raser heizt betrunken über die A44

Polizeistreife kann gesuchtes Fahrzeug in einem Warburger Wohngebiet anhalten

Warburg

Ein betrunkener Mercedes-Fahrer ist in der Nacht zu Freitag, 25. Februar, mit mehr als Tempo 200 über die A 44 gerast. Auf Anhaltezeichen der Autobahnpolizei reagierte er nicht. Eine Polizeistreife konnte das gesuchte Fahrzeug noch in der Nacht in einem Warburger Wohngebiet stoppen.

Bearbeitet von Ralf Benner