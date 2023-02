MGV „Cäcilia“ Bonenburg: Gleich drei Ehrungen für Familie Nolte

Ehrungen haben bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins „Cäcilia“ Bonenburg im Fokus gestanden. Wie es mit dem MGV in Zukunft weitergeht, war ein weiteres Thema.

Seine Versammlung hat der MGV „Cäcilia in der Gaststätte „Zur Schönen Aussicht“ abgehalten. Vorsitzender Franz-Josef Nolte konnte dazu 26 Mitglieder begrüßen.

Da der Verein derzeit über keinen eigenen Chorleiter verfüge und keine eigenen Auftritte zu bestreiten habe, seien wesentlichen Ausgabenpositionen weggefallen, berichtete Kassierer Heinz Wagemann. Sein Kassenbericht fiel demnach positiv aus.

Eigenständigkeit des MGV wahren

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Versammlung war die Zukunft des Vereins. Im Jahr 2022 hatten sich die Mitglieder bereits darauf verständigt, eine feste Chorgemeinschaft mit dem Männerchor Warburg einzugehen, um dadurch unter der neuen gemeinsamen Chorleiterin Irina Regier auch wieder Auftritte bestreiten zu können.

Singen auch ohne Chorleiter

Hierzu gab es in der Versammlung viele Diskussionen, an deren Ende sich die Sänger darauf verständigten, im gerade begonnenen Jahr 2023 zusätzlich einen weiteren Weg zu bestreiten, um die Eigenständigkeit der „Cäcilia“ zu wahren: Zukünftig wollen sich die Sänger einmal im Monat treffen, um gemeinsam auch wieder Lieder zu singen, zunächst einmal ohne eigenen Chorleiter bzw. einer eigenen Chorleiterin.

Das erste Treffen dieser Art soll am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr in der "Schönen Aussicht“ stattfinden. Dazu seien auch Nichtmitglieder, die Freude am Gesang haben, willkommen, teilt der Vorstand mit. Die Anwesenden ließen keinen Zweifel daran, dass der 1890 gegründete MGV „Cäcilia“ Bonenburg niemals untergehen dürfe.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Höhepunkt der Versammlung war die Auszeichnung verdienter und langjähriger Vereinsmitglieder, die aus gegebenem Anlass vom stellvertretenden Vorsitzenden Ulrich Wagemann vorgenommen wurde. Denn geehrt wurden an diesem Abend gleich drei Mitglieder der Familie Nolte. Für 50 Jahre passive Vereinsmitgliedschaft konnte Stefan Nolte ausgezeichnet werde. „Ich würde auch heute noch gerne aktiv mitsingen, aber eine Stimmband-Operation hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch als Mitglied bin ich dem Verein natürlich treu geblieben und bleibe es auch weiterhin“, sagte der Geehrte.

Seit 31 Jahren Vorsitzender

Dessen vier Jahre älterer Bruder Franz-Josef Nolte, seit nunmehr 31 Jahren Vorsitzender des MGV „Cäcilia“ Bonenburg, wurde für 40 Jahre aktiven Gesang geehrt. „Sein Engagement für unseren Verein ist beispiellos“, würdigte Ulrich Wagemann dessen Verdienste.

Dritter im Bunde war der Sohn des Vorsitzenden, Werner Nolte, der auch bereits auf eine 22-jährige Vorstandstätigkeit als Schriftführer zurückblicken kann. Er wurde für 25 Jahre aktiven Gesang geehrt. Alle drei Jubilare wurden mit der entsprechenden Vereinsnadel und einem kleinen Präsent ausgezeichnet.

Des Weiteren wurden in Abwesenheit Rainer Schrimpf (40 Jahre passives Mitglied) und Günter Brüss (25 Jahre Fördermitglied) geehrt. Ihre Auszeichnung soll nachgeholt werden.