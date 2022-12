Miles Blömeke gewinnt Vorlesewettbewerb der Sekundarschule Warburg

Endlich war es wieder so weit: nach zwei Jahren Coronapause konnte die Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich wieder den Vorlesewettbewerb der 6. Klassen durchführen. Bevor es jedoch zum großen Finale am Teilstandort kam, stellten sich die Schülerinnen und Schüler den kritischen Ohren ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler in klasseninternen Vorentscheidungen. Der beste Leser oder die beste Leserin einer Klasse durfte dann ins Finale einziehen.

So stellten sich aus Warburg Nick Meier (6a), Joel Brenke (6b), Zoey Eckersberg (6c) sowie Noah Sander (6d) und aus Borgentreich Miles Blömeke (6e) und Josephine Faulhaber (6f) der Jury. Diese bestand in diesem Jahr aus Mara Böddeker (Deutschlehrerin am Teilstandort), Anke Miggelbrink (Förderschullehrerin am Teilstandtort), Lily Graute (Schülerin 9. Klasse und Gewinnerin des letzten Vorlesewettbewerbes aus Warburg) sowie Jens Rengel (Hausmeister am Teilstandort).

Der Wettbewerb wurde in zwei Durchgänge unterteilt. Im ersten Durchgang musste jede Kandidatin und jeder Kandidat einen bekannten Auszug aus einem selbst gewählten Buch vorlesen. Die Lesedauer durfte drei Minuten nicht übersteigen und war selbstständig einzuhalten. Bei zu langem Lesen drohte Punktabzug.

Nächster Wettbewerb auf Kreisebene

Im zweiten Durchgang mussten die Schülerinnen und Schüler aus dem Buch „Mit Jeans in die Steinzeit“ von Wolfgang Kuhn einen für sie fremden Text lesen. Nachdem sich alle erfolgreich den beiden Aufgaben gestellt hatten, zog sich die Jury zur Beratung zurück und verkündete anschließend das Ergebnis: Miles Blömeke aus der 6e am Teilstandort in Borgentreich setzte sich gegen das starke Konkurrentenfeld durch und wurde zum diesjährigen Gewinner gekürt. Er erhielt neben einer Urkunde ein Buchpräsent und wird im kommenden Jahr beim Wettbewerb auf Kreisebene sein Können unter Beweis stellen können.