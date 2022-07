Militärmusiker geben Benefizkonzert in Scherfede

Das Heeresmusikkorps aus Kassel gastiert am 14. September erstmals nach 20 Jahren wieder zu einem Benefizkonzert in der Scherfeder Mehrzweckhalle.

Heeresmusikkorps aus Kassel tritt am 14. September in der Mehrzweckhalle auf

Die rund 50 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Oberstleutnant Tobias Terhardt werden dem Publikum dabei die ganze Bandbreite ihres musikalischen Könnens präsentieren. Ihre Musikalität konnten die Instrumentalisten des Heeresmusikkorps bereits in vielen Ländern unter Beweis stellen. So spielte das Musikkorps unter anderem in Ländern wie den USA, Mexiko, Israel, Norwegen, Finnland, Ägypten und Großbritannien.

Erlös für Jugendarbeit des Vereins

Anlass dieses Konzertes, dessen Erlös der Jugendarbeit des Musikvereins zugute kommen soll, ist das 100-jährige Jubiläum der Scherfeder Musiker im letzten Jahr. „Leider mussten wir 2021 alle geplanten Veranstaltungen zu unserem runden Geburtstag aufgrund der Pandemie absagen. Umso mehr freuen wir uns, dass nun wenigsten das Konzert der Kasseler Musikprofis in diesem Jahr nachgeholt werden kann“ so Vorsitzender Stefan Schauf.

Karten zu diesem kulturellen Highlight in der Region sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Im Autohaus Hoppe und in der Marienapotheke Dissen in Scherfede sowie im Infocenter der Stadt Warburg können Tickets für 15 Euro erworben werden, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen nur 10 Euro. Darüber hinaus hat der Musikverein erstmals einen Online-Shop geschaltet: unter www.mvs-tickets.de können ebenfalls einfach und bequem Karten bestellt werden. An der Abendkasse beträgt der Eintritt dann 18 Euro.

Militärmusiker eng mit Scherfeder Verein verbunden

Zwischen dem Musikverein Scherfede und den Kasseler Militärmusikern besteht schon seit vielen Jahren eine enge Verbindung. So sind und waren zahlreiche Mitglieder des Musikkorps als Instrumentalausbilder im Musikverein tätig und haben damit einen nicht unerheblichen Anteil am guten musikalischen Niveau des Orchesters. Mit dem gebürtigen Scherfeder Andreas Striebe (1995 bis 2004) und Dominik Seegel (seit 2009) standen bzw. stehen ebenfalls zwei Profimusiker aus Kassel am Dirigentenpult der Scherfeder Musiker.

„Wir freuen uns alle sehr auf diesen musikalischen Hochgenuss und laden alte und junge Musikliebhaber aus Nah und Fern am 14. September zu uns in die Scherfeder Mehrzweckhalle ein. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr“ so die Organisatoren des Musikvereins.