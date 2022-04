Verein besteht seit 60 Jahren und feiert „Tag der offenen Tür“ am 30. April

Warburg

Wer in den Mai tanzen möchte, hat in Warburg am Samstag, 30. April, gleich zwei Mal die Gelegenheit dazu. Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens öffnet der Tanzclub Warburg von 14 bis 17 Uhr seine Türen.

Von Verena Schäfers-Michels