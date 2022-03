Stefanie Wolf ist 33 Jahre alt und hat ein neues Ziel: Eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Erzieherin. Erreichen möchte sie dieses Ziel mit einer von der Agentur für Arbeit geförderten Umschulung am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck – um danach für Menschen, und damit die Gesellschaft, da zu sein.

Stefanie Wolf macht am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck eine Umschulung zur Erzieherin

Hartmut Peter, Schulleiter am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck, und Stefanie Wolf freuen sich über die gelungene Zusammenarbeit.

Nachdem sie ihren letzten Job in der Sicherheitsbranche verlor, kam sie zu Rebecca Eggers in die Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit Paderborn. Schnell war klar: Stefanie Wolf möchte das Berufsfeld wechseln, gerne im pädagogischen Bereich arbeiten.

„Der Reiz am pädagogischen Arbeiten ist, dass man nicht nur mit Menschen arbeitet, sondern für Menschen arbeitet“, sagt Stefanie Wolf. Rebecca Eggers begibt sich also an die Aufgabe, eine Umschulung für Stefanie Wolf zu organisieren. Kein einfaches Unterfangen, wie Rebecca Eggers sich erinnert: „Wir mussten viele Steine aus dem Weg räumen, aber am Ende hat es geklappt.“

Ausbildung dank Förderung

Stefanie Wolf ist begeistert von der Unterstützung, die sie durch Rebecca Eggers erfahren hat: „Sie hat sich sehr um mich gekümmert. Das hat mich auch selbst motiviert, bei allen Unwägbarkeiten nicht aufzugeben. Und nicht zuletzt hätte ich diese schulische Ausbildung ohne die Förderung finanziell gar nicht stemmen können.“

Mindestens genauso begeistert ist Stefanie Wolf von der Schule ihrer Wahl. Am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck absolviert die Paderbornerin die Umschulung in zwei Jahren mit anschließendem praktischen Anerkennungsjahr als Abschluss. „Das ist natürlich viel Zeit, die ich mit Pendeln verbringen muss. Aber am Ende ist es das wert.“ Sie ist vom Konzept der Schule und dessen Umsetzung sehr überzeugt.

Schulleiter Hartmut Peter erläutert: „Unser Schulmotto ist ,bunte Vielfalt‘. Und wir leben das auch. Wenn jemand schon Lebens- und Berufserfahrung aus anderen Bereichen mitbringt, kann das für alle bereichernd sein.“

Er ergänzt: „Unser Personal besteht nicht nur aus traditionell ausgebildeten Lehrkräften, sondern auch im Sinne eines multiprofessionellen Teams aus Sozialpädagogen, Psychologen und weiteren Professionen aus der praktischen Arbeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Das merken Auszubildende und Umschüler im Schulalltag.“

Agentur stockt auf

Stefanie Wolf ist glücklich mit ihrer Entscheidung. Einfach ist der Weg, den sie jetzt geht, jedoch nicht: „Man muss den finanziellen Aspekt mitdenken, es ist schließlich eine schulische Ausbildung, ich bekomme daher kein Ausbildungsgehalt. Während der Umschulung erhalte ich weiter mein Arbeitslosengeld. Da dieses aber abhängig vom vorherigen Gehalt ist, ist das für jeden eine andere Summe. Auch für mich ist es knapp. Das will wohl überlegt sein.“

Aufstockungsmöglichkeiten über Arbeitslosengeld II oder Wohngeld seien möglich, betont Rebecca Eggers. Aber auch sie kennt die finanziellen Sorgen ihrer Kunden. Das seien berechtigte Sorgen, betont Eggers, doch die Agentur könne unterstützen und dabei helfen eine Lösung zu finden.

Und neue Fachkräfte für die pädagogischen Arbeitsfelder zu gewinnen ist wichtig, das weiß auch Hartmut Peter: „Der Bedarf an Erziehern ist immens. Ältere Menschen gehen in Rente, reduzieren die Arbeitszeit, wechseln die Branche. Das muss kompensiert werden.“

Stefanie Wolf ist auf einem guten Weg: „Pädagogische Arbeit ist mein Traumberuf.“ Alle, die sich auch für eine Umschulung interessieren, können sich per E-Mail (Paderborn@arbeitsagentur.de) oder Telefon 05251/120200 an die Arbeitsagentur wenden.