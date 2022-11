Mit der Wärmebildkamera durch Warburgs Straßen

Stefanie Hüser (25) startet in Warburg gleich mit einem großen Projekt. Die neue Klimaschutzbeauftragte der Stadt will bis Mitte 2023 das Klimaschutzkonzept für Warburg abschließen, eine Art Leitfaden für zukünftige Entscheidungen. An dem Konzept sollen schon in Kürze auch interessierte Bürger mitarbeiten können.

Stefanie Hüser stammt aus Geseke und hat dort nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Gärtnerin im Garten- und Landschaftsbau absolviert. Daran schloss sich ein Studium im Umweltingenieurwesen in Höxter an. Direkt im Anschluss an ihre Bachelorarbeit im Mai dieses Jahres hat sie in Warburg ihre erste Stelle und damit die Nachfolge von Annika Schmitt angetreten, die sich eine neue berufliche Herausforderung näher an ihrer Heimatstadt Kassel gesucht hat.