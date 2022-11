Mit Musik und Literatur gegen den Ukraine-Krieg 

Das Kulturforum Warburg präsentiert am Samstag, 19. November, von 20 Uhr an „Gedichte und Friedenslieder zum Ukraine-Krieg“ mit Claus Dietrich und der Gruppe „Gegenwind“ im Kufo-Keller, Klockenstraße 3, in der Warburger Altstadt . Es handelt sich dabei um eine Benefizveranstaltung für die Ukraine

Der Erlös des „literarisch-musikalischen Solidaritäts-Events“ ist für eine Ukraine-Hilfsorganisation gedacht, teilt Michael Schwarzwald, Vorsitzender des Kulturforums Warburg, in einer Pressemeldung mit. Zu hören und zu sehen sind der Autor von Gedichten zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, Claus Dietrich, und die christlich orientierte Band „Gegenwind“ aus Bad Driburg.

„Als wir aufwachten, damals im Februar, war plötzlich alles anders: Niemand hatte Krieg auf dem Plan gehabt – dabei hätte man es doch längst (spätestens seit der Krim-Okkupation 2014) schon wissen müssen, dass da ein skrupelloser Despot im Kreml in Moskau an den Schalthebeln der Macht saß, der militärische Gewalt ohne zu zögern anzuwenden bereit war, siehe Tschetschenien, Georgien, Syrien“, heißt es zur Intention der Veranstaltung in der Pressemitteilung.

Vor diesem Hintergrund und als Reaktion auf den Kriegsbeginn fanden die Band „Gegenwind“ und der ehemalige Lehrer am Berufskolleg Brakel, Claus Dietrich, zusammen. Dies geschah zunächst in einem Benefiz-Konzert Anfang April in der Abteikirche Marienmünster mit Musik zum Thema „Krieg und Frieden“ und einer Lesung von Gedichten, die Claus Dietrich aus seiner Betroffenheit über diese Ereignisse heraus geschrieben hatte.

Gedichte im Heft abgedruckt

Ein Clou war dabei, dass die Gedichte in Form eines Heftes gegen eine Spende mitgenommen werden konnten. Das Heft war von der Bad Driburger Druckerei Egeling ebenfalls als Spende in einer inzwischen vergriffenen Auflage von 250 Exemplaren hergestellt worden. Dieses Heft wurde auch bei Friedensandachten in Kirchen beider christlichen Konfessionen sowie vor dem Bad Driburger Rathaus gegen eine Spende abgegeben. Voraussichtlich, so das Kulturforum Warburg, werden bei der Benefizveranstaltung am 19. November im Altstädter Kufo-Keller Exemplare der 2. Auflage dieses Heftes bereitliegen.

Spenden für Hilfsgüter verwendet

Die reichlich fließenden Spenden kamen nach dem Kriegsausbruch einer spontan gegründeten und privat geleiteten Ukraine-Hilfsorganisation zu und wurden auf konkrete Bitten aus der Ukraine direkt zielgerichtet für Hilfsgüter verwendet. Die Leiterin dieser Organisation, Daria Matus - selbst aus der Ukraine stammend und seit vielen Jahren Leiterin der Offenen Ganztagsschule Bad Driburg -, fuhr damals noch an fast jedem Wochenende mit ihrem Hilfstransport an die rumänisch-ukrainische Grenze und übergab die Hilfslieferungen persönlich an ihre ukrainischen Kontaktleute.

Das so erfolgreiche Benefiz-Konzert mit Gedichtlesungen soll in leicht veränderter Form jetzt im Kulturforum Warburg eine Neuauflage erfahren. Daria Matus plant, an diesem Abend ebenfalls nach Warburg zu kommen. Das Kulturforum schließt sich somit den vielen Veranstaltungen an, die dem kriegerischen Treiben Russlands zu widerstehen versuchen.