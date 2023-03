Darauf haben viele Bedürftige wohl sehnsüchtig gewartet: Bald wird beim Mittagstisch der Diakonie in Warburg wieder gekocht und zusammen gegessen.

Freuen sich, dass beim Mittagstisch der Diakonie in Warburg wieder gekocht wird (von links): Astrid Schäfers, Timo-Oliver Feldhaus und Laureta Cabra.

Immer montags und beginnend am 6. März, wird von 11.30 bis 12.30 Uhr das Essen im großen Saal des Corvinushauses, dem Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Altkreis Warburg, Sternstraße 21, angeboten. Die Gemeinde hat der Diakonie gerne den Raum für das gemeinsame Mittagessen zur Verfügung gestellt.

„Dass wir wieder frisch gekochtes Essen anbieten können, verdanken wir einem großen ehrenamtlichen Engagement und einer unglaublichen Spendenbereitschaft“, betont Astrid Schäfers, Leitung der Diakonie in Warburg. Sie bedankt sich bei Warburger Initiativen wie dem Rotary Club und „Brot anstatt Böller“ sowie der Verbund-Volksbank OWL und zahlreichen Privatpersonen für großzügige Geldspenden sowie bei den ortsansässigen Geschäften für ihre Lebensmittelspenden. Der Dank gilt auch einer Warburger Tierarztpraxis, die Tierfutter und Tierbedarf gespendet hat.

Ausgebildeter Koch steht am Herd

Mit Timo-Oliver Feldhaus hat die Diakonie nun einen ausgebildeten Koch mit Berufserfahrung gefunden, der für den Mittagstisch in Warburg kochen wird. Gekocht wird zunächst für 40 Personen. Bei Bedarf kann die Zahl der Essen erhöht werden. Angeboten wird eine Mahlzeit, bestehend aus einem Hauptgericht und einer Nachspeise. Zum Auftakt am Montag gibt es Hähnchengeschnetzeltes mit Beilagen und eine Quarkspeise. Die Kosten betragen 2 Euro pro Mahlzeit für Bedürftige und 4 Euro für Menschen ohne Sozialleistungen.

„Wir freuen uns gemeinsam mit Pfarrerin Patrizia Müller, dass wir nach Corona nun endlich wieder einen sozialen Raum anbieten können zum Essen, Treffen und Klönen. Das ist doch pandemiebedingt viel zu kurz gekommen. Die Begegnung ist für viele, auch ältere Menschen, nach Corona jetzt sehr wichtig“, sagt Astrid Schäfers.

600 Personen werden mit Essen versorgt

Das ehrenamtliche Team des Mittagstisches versorgt am Standort Warburg wöchentlich rund 550 Personen mit Lebensmitteln. Die Lebensmittelausgabe in Warburg wird weiter am Mittwoch (10.30 bis 12.30 Uhr) stattfinden.

Am Standort Rimbeck in der Alten Schule erhalten pro Woche rund 90 Personen Lebensmittel. Hier wird weiterhin dienstags (12 bis 13 Uhr) Essen für gut 50 Personen von Susanne Stöcker und ihrem Ehrenamtsteam frisch gekocht und ausgegeben. Auch die Ausgabe von Lebensmitteltüten in Rimbeck findet wie gewohnt dienstags (ab 13.30 Uhr) statt.