Mittagstisch in Warburg funkt „SOS“

Der Warburger Mittagstisch der Diakonie mit Ausgabestellen in der Kernstadt und in Rimbeck funkt „SOS“. In Warburg werden derzeit 500 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, 60 sind es in Rimbeck. Die Kapazitäten und das Geld der Diakonie reichen nicht mehr lange aus, um die Gäste zu versorgen, schlägt Diakonie-Leiterin Astrid Schäfers Alarm. Ein Bündnis aus Warburger Vereinen und Organisationen will helfen. Aber die Diakonie setzt auch auf das gute Herz der Warburger Bürger und Firmen.

Beim Warburger Mittagstisch der Diakonie spiegeln sich die Krisen in der Welt und die Situation in Deutschland derzeit 1:1 wider. Vor Corona wurden in Warburg 150 Bedürftige mit Essen versorgt, in Rimbeck waren es 60. Mittlerweile geht die Zahl in Richtung 600. Ein Ende sei nicht in Sicht, sagt Astrid Schäfers.

Zunächst habe die Pandemie 2020 und 2021 zu erheblichen Verwerfungen geführt. Die Zahl der Ehrenamtlichen sank in den beiden Ausgabestellen von 65 auf 40 Personen. Essen konnte aus Coronaschutzgründen in Warburg nicht mehr gekocht werden. Es wurden allerdings weiter Lebensmittel bei Supermärkten eingesammelt, verpackt und mit dem Diakonie-Bulli zu den Bedürftigen gebracht. In Rimbeck konnte auch zu Coronazeiten immerhin noch warm gekocht und das Essen an den Haustüren abgegeben werden. Die „Begegnungsstätte Mittagstisch“ fiel aber in beiden Orten flach.

Nach Corona kam der Krieg

Als sich die Corona-Situation gerade verbesserte, kam im Frühjahr 2022 der Krieg in Osteuropa. 250 Menschen allein aus der Ukraine werden nun vom Mittagstisch in Warburg und Rimbeck mit versorgt. Hinzu kommen auch noch 30 Familien aus Afghanistan (Ortskräfte der Bundeswehr) sowie dem Bürgerkriegsland Syrien. Und die bedürftigen Warburger sind schließlich auch noch da.

Erschwerend komme hinzu, dass der deutlich gestiegene Bedarf an Lebensmitteln auf einen Rückgang der Spenden treffe. „Die Lebensmittelgeschäfte kaufen vorsichtiger ein und verkaufen Produkte auch noch bis kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums“, analysiert Astrid Schäfers. Andere Tafeln erweiterten zudem ihren Sammelradius. „Es bleibt weniger für uns“, hat die Diakonie-Leiterin feststellen müssen.

Leute halten ihr Geld fest

Die Folge: Der Warburger Mittagstisch, der eigentlich im Frühjahr auch wieder im Corvinushaus kochen wollte, muss zunehmend Lebensmittel in großen Mengen dazukaufen, um die Gäste überhaupt mit Essenspaketen versorgen zu können. Dies alles treffe überdies auf eine fallende Spendenbereitschaft, weil auch besser gestellte Warburger unter der hohen Inflation, den steigenden Kosten und der Rohstoffverknappung litten. Zukunftsängste führten dazu, dass das Geld festgehalten werde, weiß Astrid Schäfers.

Die Diakonie hat gottlob für den Mittagstisch in guten Jahren Rücklagen gebildet. Doch der hohe Finanzbedarf zehre an diesem Guthaben. Das Geld müsse aber noch etwas halten. Keiner wisse schließlich, wie lang der Krieg in der Ukraine noch andauere, sagt Astrid Schäfers. Die Stadt Warburg erwartet derweil in den kommenden Wochen eine weitere Zuteilung von geflüchteten Ukrainern, etwa 80 Personen. „Der Zulauf an die Mittagstische ist dramatisch“, sagt die Diakonie-Leiterin, die auch dringend helfende ehrenamtliche Hände benötigt.

Soforthilfe von der Bürgerstiftung

Ein Zusammenschluss Warburger Bürger will jetzt helfen. Zunächst hat die Bürgerstiftung am Montagabend beschlossen, im Zuge einer Soforthilfe 3000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Abstimmung im Stiftungsvorstand sei eindeutig gewesen, berichtet Winni Volmert. Daneben hoffen alle, dass die seit dem Jahr 2016 bestehende Warburger Aktion „Brot anstatt Böller“ in diesem Jahr besonders viel Spendengeld für die Diakonie bringt.

Ein Zusammenschluss von katholischer und evangelischer Kirche, Heimatverein, der Stadt Warburg, Feuerwehr und weiterer Akteure hatte „Brot anstatt Böller“ 2016 ins Leben gerufen. Zum einen ging und geht es auch heute noch darum, auf das Problem von Böllern und Raketen im historischen Stadtkern aufmerksam zu machen. Sie seien „brandgefährlich“, weiß Winni Volmert, der am Altstadtmarkt mitten in Warburgs Fachwerk-Ensemble wohnt.

Böllern im Stadtkern ohnehin verboten

Christian Voß macht auch darauf aufmerksam, dass es sicher Sinnvolleres gebe, als Raketen zu kaufen und in die Luft zu schießen, zum Beispiel das Geld, oder zumindest Teile davon, an den Mittagstisch zu spenden. Mehr als 1000 Euro sind selbst in Coronazeiten, als gar nicht geböllert werden durfte, so zusammengekommen. Christian Voß als Sprecher der Initiative hofft, dass angesichts der Not beim Mittagstisch in diesem Jahr noch mehr Geld ankommt, zumal das Böllern im historischen Stadtkern, vor Fachwerkhäusern, Krankenhäusern und Altenheimen ohnehin verboten sei. Weite Teile der Kernstadt seien daher ohnehin fürs Böllern tabu.

Wer dem Warburger Mittagstisch helfen möchte, indem er seine Böller-Ausgaben oder auch ohne besonderen Anlass spenden möchte, kann dies unter der IBAN DE 37 4725 1550 0026 5083 66 auf das Konto der Diakonie bei der Sparkasse unter dem Kennwort „Mittagstisch“ tun.