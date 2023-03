Susanne Stöcker engagiert sich im Ehrenamt für den Mittagstisch der Diakonie Paderborn-Höxter. Warum ihr das so viel Freude macht, erklärt sie in der Serie „Mein Herz schlägt für das Ehrenamt“ .

Susanne Stöcker in ihrem Element, dass zuvor gekochte Mittagessen wird von ihr und ihrem Team in die Behälter zur Mitnahme gefüllt.

Es duftet herrlich in der Küche der „Alten Schule“ in Warburg-Rimbeck. Die Teammitglieder wissen, was sie zu tun haben und gehen Susanne Stöcker beim Befüllen der Behältnisse mit dem Mittagessen zur Hand. Schon seit halb zehn Uhr am Morgen sind die Ehrenamtlichen mit ihrer Koordinatorin in der Küche tätigt. Gemeinsamen kochen sie das Menü für den Mittagstisch und sortieren die gespendeten Lebensmittel für die anschließende Ausgabe.