Monstersonnenblume in der Warburger Altstadt

Warburg

Auf den Feldern, an den Hauswänden und in den Vorgärten sieht man zurzeit die gelbe Blütenpracht. Sonnenblumen überall. Aber ein ganz besonderes Exemplar besitzt Manfred Jakob aus der Warburger Altstadt. Viereinhalb Meter hoch schmiegt sich seine Sonnenblume – von seinem Sohn liebevoll die Monstersonnenblume genannt - an seiner Garagenwand hoch.

Von Verena Schäfers-Michels