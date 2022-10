Mr. Germany aus Scherfede ist 75 Jahre alt

Mit 75 Jahren ist Heinz-Dieter Zembrzycki (3. von links) Mr. Germany in seiner Altersklasse geworden. Bei der Bodybuilding-Meisterschaft der WABBA Germany in Schwelm ist der Scherfeder den jüngeren Bodybuildern ein Vorbild gewesen. In der Klasse Over 40 hat er mit Roman Wysockii, Peter Lützler und Marko Gerloff (von links) auf der Bühne gestanden.

Foto: Achim Winkler