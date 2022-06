Museumsstübchen eröffnet in Lamerden

Frühlingsfest am 4. Juni am Haus Reining

Liebenau-Lamerden.

Mit einem Frühlingsfest wird in Lamerden die Einweihung des Museumsstübchens am Haus Reining gefeiert. Dazu lädt der Verein für Heimatgeschichte und Kultur für Samstag, 4. Juni, ab 14 Uhr ein. Denn mit viel Idealismus und außerordentlichem Engagement haben fleißige Mitglieder des Vereins in nur einjähriger Bautätigkeit und vielen Ehrenamtsstunden aus dem ehemaligen Dorflädchen das Museumsstübchen geschaffen.