Musikverein Rimbeck feiert 100. Geburtstag

In diesem Jahr kann der Musikverein Rimbeck auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken. Zu diesem runden Geburtstag ist es dem Musikverein gelungen, das tschechische Profiorchester „Vlado Kumpan und seine Musikanten“ nach Rimbeck zu holen.

Vlado Kumpan und seine Musikanten treten in der Diemelhalle auf

Der 1. Vorsitzende des Musikverein Rimbeck Niklas Neimeier (rechts) und der 2. Vorsitzende Patrick Hoppe (links) freuen sich auf Vlado Kumpan und seine Musikanten und laden in die Diemelhalle ein

Der Konzertabend mit der Ausnahmekapelle findet am Samstag, 19. November, um 20 Uhr in der Diemelhalle in Rimbeck statt.

Vlado Kumpan feierte in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag, Trompete spielt er seit dem 7. Lebensjahr, bereits mit 14 Jahren Studium der Trompete am Konservatorium Bratislava, welches er wenige Jahre später erfolgreich abschloss. Schon während seines Studiums spielte er zwei Jahre im National Theater Bratislava sowie zwei Jahre im Rundfunkorchester Bratislava. Seine exzellente Atemtechnik und seine unvergleichliche Tonbildung machen sein Trompetenspiel zur ganz großen Kunst.

Mit seinem 13-köpfigen Orchester tourt Vlado Kumpan seit 21 Jahren quer durch Europa. Er hat die böhmisch-mährische Blasmusik zur Perfektion gebracht und gilt so als Vorbild für viele ambitionierte Amateurmusiker. Bereits im Jahr 2003 wurde die Kapelle „Europameister der Blasmusik“ in der Profiklasse.

Kartenvorverkauf im Albert-Menge-Haus

Im Repertoire sind die Genres Polka, Ländler, Walzer, Swing, Bigband-Sound, Modernes und Klassik vertreten. Dabei wird bewusst auf Gesang verzichtet und bei Polkas im mährischen Stil gespielt. Klassiker aus der böhmischen Blasmusik werden natürlich auch nicht fehlen, heißt es in der Ankündigung zum Konzert.

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf am Samstag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr im Albert-Menge-Haus in Rimbeck sowie online unter www.musikverein-rimbeck.de. Bei einer Abnahme von mindestens acht Karten ist eine Tischreservierung mit Bewirtung möglich.