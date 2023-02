Nach Angaben des Vereins ist es bereits zehn Jahre her, dass mit Chronist und Posaunist Wilfried Ploeger zum letzten Mal ein Ehrenmitglied ernannt wurde. Alle drei neuen Ehrenmitglieder haben eines gemeinsam: Die Klarinette war das erste Instrument, das sie im Verein erlernten.

Außer Andreas Becker, der inzwischen mit seiner Bass-Klarinette für den satten Klang im Klarinettensatz sorgt, spielt mittlerweile keiner mehr das Holzblasinstrument. Wolfgang Götte ist schon seit Jahren auf ein Bariton-Saxophon umgestiegen und Peter Moors begeistert seit Jahrzehnten sowohl im Musikverein als auch in mehreren Formationen als Schlagzeuger sein Publikum.

Urgesteine seit über 50 Jahren im Verein

Alle drei Urgesteine halten dem Verein schon seit mindestens 50 Jahren die Treue. Andreas Becker und Wolfgang Götte begannen beispielsweise 1968 in der von Werner Peine gegründeten Knabenkapelle. Und noch etwas eint das Trio: Sie engagierten sich allesamt im Vorstand des Musikvereins.

Im Vorstand aktiv

Wolfgang Götte ist seit 2013 im Team „Haus“ aktiv. Andreas Becker hatte von 1987 bis 1997 das Amt des Schriftführers inne und Peter Moors engagierte sich von 2009 bis 2017 als zweiter Kassierer. Alle drei waren beziehungsweise sind auch Ausbilder. „Ihr habt ganz maßgeblich in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass hier im Musikverein der Laden läuft“, lobte Vorsitzender Stefan Schauf.

Ehrenvorsitzender engagierte sich vielfältig

Eine noch größere Ehre wurde Rudolf Grautstück zuteil, der nach Werner Peine erst der zweite Musiker ist, dem der Ehrenvorsitz verliehen wurde. Beisitzer im Vorstand, Jugendwart, Mitglied im Team „Familie und Senioren“, Mitbegründer, Präsident und Dirigent der Scherfeder Dorfmusikanten sind nur einige der Posten und Aufgaben, die Rudolf Grautstück neben seiner langjährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Vereins ausführte. Unter lang anhaltendem Applaus wurde er ausgezeichnet.

Drei neue Ehrenmitglieder zählt der Musikverein Scherfede nun in seinen Reihen (von links): Vorsitzender Stefan Schauf, Ehrenmitglieder Andreas Becker, Wolfgang Götte, Peter Moors, Schriftführerin Stephanie Schwickert und die stellvertretende Vorsitzende Kathrin Block. Foto: Musikverein Scherfede

Wieder viel unterwegs in 2023

Der Vorstand ließ während der Jahreshauptversammlung das vergangene Jahr Revue passieren, außerdem wurde über die anstehenden Termine für das neue Jahr informiert. Dieses läutete der Musikverein bereits mit seinem Dreikönigskonzert ein, das erstmals in der Hardehauser Kapelle stattfand. Das Stadtschützenfest in Scherfede und das Konzert, das der Musikverein dem Heimatverein Blankenrode zum 60. gespielten Frühschoppen schenkte, stehen ebenso auf dem Programm wie das Jubiläumsschützenfest in Kohlgrund, das Schützenfest in Wrexen, das Kreisschützenfest in Meerhof, das eigene Schützenfest in Scherfede, der Viehmarkt in Rhoden sowie das Frühschoppenkonzert zur Warburger Oktoberwoche.