Weihnachtlicher Ausklang in der Klosterkirche – Auftritt vor vollem Haus

Warburg

Einen Spaziergang mussten einige Besucher des Dreikönigskonzerts des Musikvereins Scherfede am Samstag einplanen: Der Ansturm war so groß, dass einige Musiker sich eine gelbe Warnweste anzogen und den Verkehr am Eingangstor zum Kloster Hardehausen, wo die Veranstaltung stattfand, umleiteten.

Von Verena Schäfers-Michels