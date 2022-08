Warburg-Scherfede

Sie sind weiß, schwarz, braun, schwarz-weiß gescheckt, schwarz-loh oder silber - und sie wissen genau, wie sie sich in Pose stellen müssen: Vom Toy bis zum Großpudel waren am Wochenende 34 Hunde mit ihren Frauchen und Herrchen zur 9. Pudel-Ausstellung des Deutschen Pudel-Klubs, Bezirksgruppe Warburg/Scherfede, auf dessen Vereinsgelände in Scherfede-West gekommen.

Von Astrid E. Hoffmann