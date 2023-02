Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien sind Einsatzkräfte des THW dabei, verschüttete Menschen im Katastrophengebiet zu orten und zu retten. Einer von ihnen ist Niklas Cramme aus der Warburger Ortschaft Herlinghausen.

Mit vier Hunden machen sich die Einsatzkräfte der SEEBA auf den Weg in die Türkei.

Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien startete ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW) im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit 16 Tonnen Material vom Flughafen Köln/Bonn in die betroffene Provinz Gaziantep im Südosten der Türkei. Unter ihnen ist auch Niklas Cramme aus Herlinghausen, um in dem Katastrophengebiet zu helfen.