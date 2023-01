„Belcanto“, das heißt „schöner Gesang“, und der war am Sonntagabend in der evangelischen Kirche Maria im Weinberg zu hören. Dort trat ein sechsköpfiges Kammerorchester auf, um dem Publikum „Die himmlische Nacht der Tenöre“ zu bescheren.

Beifallsstürme bei Konzert in der evangelischen Kirche Maria im Weinberg

Beeindruckende Stimmen waren am Sonntagabend in der evangelischen Kirche Maria im Weinberg zu hören. Gemeinsam mit ihrem Streichensemble boten Georgios Filadelfefs, Aleksandar Krunev und Yuri Nikolov klassische Stücke sowie italienische Canzonen dar.

Das kurze Einstimmen der Streicher ließ alle Gespräche im Kirchenraum verstummen und den Blick auf Krasimir Shterev an der Violine, Valentina Vassileva-Filafelfefs am Keyboard und Teodora Teneva am Cello richteten, die das Programm mit dem populärsten Instrumentalstück des Barocks, der Arie von Johann Sebastian Bach eröffneten.