Nächtlicher Einbruch im Warburger Herkules-Markt

Warburg

Unbekannte Täter sind am Freitagabend in den Herkules-Markt (Edeka) an der Papenheimer Straße in Warburg eingebrochen. Die Einbrecher lösten den Alarm im Markt aus. Als die Polizei eintraf, waren die Täter weg. Ob sie etwas stehlen konnten, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Bearbeitet von Ralf Benner