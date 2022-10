Netcom übernimmt Anschlüsse in drei Warburger Ortschaften

Glasfaser: Kunden in Calenberg, Herlinghausen und Dalheim sind erleichtert

Die ehemaligen Vodafone-Kunden in den Warburger Ortschaften Calenberg, Herlinghausen und Dalheim können weiterhin auf schnelles Internet zurückgreifen. Die Firma Netcom Kasssel betreibt die Glasfaseranschlüsse weiter.

Wie berichtet, hatte der Telefonanbieter ihnen in einem Schreiben mitgeteilt, dass ihr Festnetzanschluss über Glasfaser-Technologie zum 31. Oktober 2022 nicht mehr möglich sei. Ab diesem Datum könnten die Kunden dann weder Telefonieren noch angerufen werden. Auch das Internet könnte nicht mehr über diesen Anschluss genutzt werden. Schnelles Internet werde in Zukunft von dem Netzanbieter Netcom Kassel angeboten, hieß es weiter in dem Schreiben.