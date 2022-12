Neue Unterkunft in Dössel geplant

Die Stadt Warburg will auf dem Gelände der ehemaligen Börde-Kaserne am Horenberg in Dössel ein neues Gebäude für Flüchtlingsfamilien errichten. Die Kosten von mehr als 1,5 Millionen Euro sollen über zwei Haushaltsjahre gestreckt finanziert werden. Von Bund und Land rechnet die Stadt mit Zuschüssen für den Bau von etwa einer Million Euro.

Die Flüchtlingsunterkunft am Horenberg in Dössel soll ein neues Gebäude erhalten. Die Stadt will damit auf den Zustrom von Flüchtlingen reagieren.

Die Stadt will mit dem Neubau zum einen auf den steten Zuzug von Flüchtlingen reagieren. Zum anderen muss in den kommenden Jahren Ersatz für mehrere Gebäude auf dem Gelände geschaffen werden, die in einem baulich schlechten und energetisch katastrophalen Zustand sind, aber heute 140 Menschen beherbergen. Nach Informationen des 1. Beigeordneten Andreas Niggemeyer seien nun Gebäude geplant, mit der die Stadt in Zukunft flexibel und schnell auf die Zuweisung von Flüchtlingen reagieren kann.