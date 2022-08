Neue Wildschadenschätzer in Diemelstadt

Wilhelm Bornemann geht nach 53 Jahren in den Ruhestand

Diemelstadt

Wildtiere richten Schäden auf Mais- und Getreidefeldern an. Für den Ausgleich zwischen den Jagdpächtern und den Mitgliedern der Jagdgenossenschaften werden von der Stadt Diemelstadt ehrenamtliche Wildschadenschätzer bestellt. 53 Jahre lang hatte Wilhelm Bornemann diese Aufgabe inne. In diesen Tagen wurde er von Bürgermeister Elmar Schröder in den wohlverdienten Ruhestadt verabschiedet. Nun übernehmen Jürgen Hage und Niklas Krantz.