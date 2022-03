Neues Spielgerät im Germeter Kurpark

Der in die Jahre gekommene Wackelbalken im Germeter Kurpark wird ersetzt.

Das neue Gerät soll eine so genannte Slackline sein – eine Art Balancierseil. Das vandalismussichere Gummitextilband dehnt sich unter dem Gewicht der Kinder, wird aber an den Enden von starken Metallkonstruktionen gehalten.

Auf der Slackline ist eine Art moderner Seiltanz möglich, wobei sich die Kinder maximal 50 Zentimeter über dem Boden befinden. Die Kosten für das neue Spielgerät dürften sich bei etwa 3000 Euro belaufen. Im Gegenzug soll ein alter Balancierbalken im Kurpark entfernt werden. Er war nach Informationen des Germeter Spielplatzwartes Elmar Huhmann bereits vom TÜV angemahnt worden und sei auch nicht mit einfachen Mitteln zu sanieren.

Ebenfalls aus dem Spielplatzbudget müssen Reparaturen an der Seilbahn im Kurpark bezahlt werden. Dort sind die Bremsen des Schlittens vom TÜV angemahnt worden. „Wahrscheinlich muss der ganze Schlitten neu“, berichtet Elmar Huhmann. Auch für diese Ausgabe erteilte der Bezirksausschuss grünes Licht.

Bewilligt wurde auch ein Zuschuss von 1500 Euro für den Schützenverein. Das Geld soll dem Verein helfen, die Reparatur der ersten Schützenfahnen finanziell zu schultern. Die wird derzeit für mehr als 6000 Euro in der Paramentenwerkstatt der Schwestern vom Kostbaren Blut in Neuenbeken aufgearbeitet. Da der Verein in zwei Coronajahren keine Einnahmen hatte, müsse man helfen, sagte Ortsvorsteher Thomas Vonde.