Warburg

Mutige Ritter, anmutige Burgfräulein, Jongleure und Gaukler haben die Warburger Neustadt am Wochenende in eine Mittelalter-Meile verwandelt. „Spectaculum“, das erste große Festival seit Beginn der Pandemie, und der verkaufsoffene Sonntag lockten die Menschen in Scharen in die Hansestadt.

Von Daniel Lüns