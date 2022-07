Nick Laudage regiert in Nörde

Warburg

Treffpunkt für das Schützenfest in Nörde war am Sonntagnachmittag der Dorfplatz an der Kirche, denn an diesem Ort wird traditionell der König gekrönt. Anschließend brachen Schützenkönig Nick Laudage und seine Königin Patricia Schimmel mit ihrem Gefolge zum großen Festumzug durch das Schlaundorf auf.

Von Verena Schäfers-Michels