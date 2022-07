Niklas Siewert regiert in Dössel

Niklas Siewert wird das Dösseler Schützenfest, das vom 16. bis zum 18. Juli gefeiert wird, als König regieren. Der 27-jährige Kfz-Mechatroniker beim Autohaus Jacobi in Warburg erkor seine Freundin Rebecca Seewald zu seiner Königin. Die 25-jährige Bonenburgerin ist als Sozialarbeiterin in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) bei der Baunataler Diakonie in Calden beschäftigt. Als Königspaar zum 175-jährigen Bestehen des Dösseler Schützenvereins ehren sie damit besonders die Eltern des Königs, Theo und Gaby Siewert, die vor 25 Jahren im Bördedorf regierten und damals im Rahmen einer Zeitungsaktion zum Königspaar des Jahres gewählt wurden.

Unterstützt wird das Königspaar am Wochenende durch die Königsoffiziere Marius Güthoff, ein Cousin des Königs, und Hendrik Assauer.

Zum Jubiläums-Hofstaat gehören Felix Wetterau mit Amelie Riepe, Pascal Pielsticker mit Annemie Peine, David Sommer mit Antonia Wiemers, Jonathan Wilhelms mit Benita Künkler, Peter Eikerling mit Corinna Denecke, Jonas Braunst mit Pauline Menne, Simon Störmer mit Hanna Conze, Konrad Pöppe mit Stephanie Fricke, Marcel Engelhardt mit Pauline Siegel, Maximilian Potratz mit Sarah Grewe, Sebastian Rose mit Kristin Pietsch sowie Dominik Pöppe mit Henrike Vornholt.

Die traditionelle Eröffnung des Schützenfestwochenendes übernimmt der Musikverein Dössel mit dem „Ständchenbringen“ am Samstagnachmittag. Um 20 Uhr geleitet der Musikverein das Königspaar und den Hofstaat in die Bördehalle. Dort wird dann nach zweijähriger Abstinenz die Partyband „Genial Live“ mit ihrer bei den Dösselern äußerst beliebten Sängerin Franzi für Tanz und Stimmung sorgen.

Am Sonntag wird das Schützenfest mit der durch Pfarrer Pieper gestalteten Schützenmesse um 10.15 Uhr auf dem alten Schulhof im Freien fortgesetzt. Im Rahmen des Gottesdienstes werden auch die neue Königskette und die restaurierten Fahnen geweiht. Dazu treten die Schützen und Musiker um 9.45 Uhr in der Dorfmitte an. Nach der heiligen Messe gedenken die Schützen am Ehrenmal auf dem Friedhof der Opfer beider Weltkriege und der verstorbenen Schützenbrüder. Im Anschluss an die Ehrung auf dem Friedhof verbleibt dann noch ein wenig Zeit für einen kleinen Frühschoppen, bevor die Schützen und Musiker um 13.45 Uhr zum großen Festumzug am Spielplatz antreten werden, der dort um 14 Uhr beginnt.

Großer Festumzug

Aus Anlass des 175-jährigen Bestehens des Schützenvereins Dössel werden auch Fahnenabordnungen aus den befreundeten Schützenvereinen Daseburg, Großeneder, Hohenwepel, Lütgeneder, Menne, Nörde und Warburg am Festzug mitwirken. Der Schützenverein Bonenburg wird zu Ehren der von dort stammender Königin ebenfalls am Umzug teilnehmen. Zu den bewährten Klängen des Spielmannzuges Großeneder und des Musikvereins Dössel marschieren die Schützen bei angesagten heißen Temperaturen durch die Straßen des Jubiläumsdorfes. Nach Abholung der Fahnen wird sich Oberst Berthold Stiewe zur Führung des Zuges einreihen und das Königspaar mit seinem Hofstaat im Hause von Inge und Toni Güthoff, Tante und Onkel des Königs, in der Daseburger Straße abholen.

Landrat Michael Stickeln hält Festansprache

Die Senioren des Vereins nehmen unter Führung ihres neuen Hauptmannes Günther Assauer gegenüber von „Bielefelds“ Aufstellung und gliedern sich ebenfalls in den Festzug ein. Nach dem Parademarsch an der Bushaltestelle erfolgen die Ehrung des 25-jährigen Königsjubiläums von Theo Siewert mit seiner Jubelkönigin Gaby Siewert und die Festansprache durch den Landrat Michael Stickeln auf dem Schulplatz. Ferner wird in Abwesenheit die als frühere Kneipenwirtin bekannte Jubelkönigin Maria Koch (genannt Kochs Mia) geehrt. Sie regierte mit ihrem bereits verstorbenem Mann Josef Koch (genannt Kochs Jupp) vor 40 Jahren das Dösseler Schützenvolk.

Anschließend verbringen das Königspaar mit seinem Hofstaat und die Jubilare noch einige gemeinsame Stunden in der Bördehalle und wohnen dort dem offiziellen Königstanz bei. In der Halle wird in diesem Jahr auch wieder Kaffee und Kuchen für alle Gäste des Schützenfestes angeboten. Die Tanzband "Genial Live" unterhält dann ab 20 Uhr die Besucherinnen und Besucher mit Musik und Tanz.

Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder

Am Montag treten die Schützen und der Musikverein bereits um 8.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Ringstraße an, um von dort aus mit Bussen zum außerhalb der Ortschaft wohnenden König und Jubelkönig zu gelangen. Pünktlich um 10 Uhr wird der Vorsitzende Arnold Beine dann die zahlreichen Gäste zum Frühschoppen in der Bördehalle begrüßen können. Im Mittelpunkt steht dabei die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Bis zum Ausklang mit der gemeinsam gesungenen Nationalhymne sorgt der Musikverein Dössel mit seinem neuen Dirigenten Carmelo Quirante Kneba für eine gesellige und ausgelassene Stimmung unter den Anwesenden, bevor diese die Bördehalle um 13 Uhr für die Vorbereitung des anschließenden Kinderschützenfestes verlassen müssen.

Das diesjährige Kinderschützenfest führt der neue Kinderkönig Max Jobs mit seiner Königin Ida Backhaus an. Foto: Thomas Störmer

Treffpunkt für den in der Region beliebten Kinderschützenfestumzug ist um 14 Uhr auf dem Schulplatz. Angeführt wird der Umzug durch das Dösseler Kinderschützenpaar Max Jobs und Ida Backhaus. Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher und viele lustige Spiele für die Kinder runden anschließend das unterhaltsame Programm in der Bördehalle ab. Die Gäste werden gebeten, ein Kaffeegedeck mitzubringen.

Polonaise als Publikumsmagnet

Mit der Polonaise als Publikumsmagnet für Gäste aus nah und fern wird am Montag um 20 Uhr der letzte offizielle Programmpunkt des Schützenfestes auf dem Schulhof begangen. Anschließend feiert das Königspaar mit seinem Hofstaat, den Schützen und Gästen bei stimmungsvoller Musik der Tanzband "Genial Live" noch bis in die frühen Morgenstunden, bevor dann das Schützenfest mit dem traditionellen, aber inoffiziellen „Eierbraten“ bei manchem Schützenbruder und sicher auch in den Reihen des Königspaars seinen endgültigen Abschluss nehmen wird.

Am allen drei Festtagen ist der Eintritt zu den Veranstaltungen in der Bördehalle frei.