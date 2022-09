Nitratwerte bei vielen Warburger Proben hoch

Der Umweltschutzverein VSR-Gewässerschutz mit Sitz in Geldern hat im Juli auf dem Warburger Marktplatz angeboten, die Qualität von Brunnenwasserproben zu kontrollieren. Jetzt haben die Experten die Ergebnisse veröffentlicht. Demnach seien die Nitratwerte bei 20 Prozent der 33 abgegebenen Proben aus dem Raum Warburg, Willebadessen und Borgentreich so hoch gewesen, dass das Wasser zum Trinken ungeeignet sei.

Im Umkehrschluss heißt das aber auch: 80 Prozent des in Warburg abgegebenen Brunnenwassers war vom Nitrat her unbedenklich. Ob es am Ende getrunken werden kann, hängt aber auch von anderen Faktoren wie beispielsweise der Keimbelastung ab.