Oberlistingen wird zur Großbaustelle

Breuna-Oberlistingen

Die Gemeinde Breuna und Hessen Mobil nehmen in den kommenden Monaten umfangreiche Bauarbeiten an der Landesstraße L 3080 in Oberlistingen sowie auf der freien Strecke bis zur Kreuzung mit der B 7 vor. Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. April, und dauern bis voraussichtlich Ende des Jahres.

Bearbeitet von Jürgen Vahle