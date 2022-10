„Oktoberwoche ist eine kurze Auszeit“

Es ist angerichtet: Die Oktoberwoche wird von diesem Samstag an neun Tage lang gefeiert. Die Warburger Wies'n ist und bleibt damit das größte Volksfest zwischen Paderborn und Kassel. Spannend ist vor Beginn der Festwoche die Frage, wie die 73. Auflage angenommen wird, nachdem sie 2020 in der Pandemie ausgefallen und 2021 „nur“ in einer Light-Version gefeiert worden ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar